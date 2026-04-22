食の専門家、調理師が減少している。直近の免許交付数は年間2万2000余りだが、10年前に比べて4割減に縮小。国家資格として適切な栄養・衛生管理の知識に基づいた調理を行い、ホテル・レストラン・学校給食などの現場で活躍するプロフェッショナルだ。その減少は日本の食文化を未来につないでいく観点からも危惧される。▼担い手不足の要因は厳しい職場環境や低賃金にあるという。志望者の減少に加え、定着率も低下。飲食業界の離