女優の黒柳徹子（92）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。同番組にゲスト出演したタレント・辻希美（38）の第5子を抱っこした感想を伝えた。辻は2007年に俳優の杉浦太陽と結婚。現在は、インフルエンサーとして活動中の18歳長女・希空、15歳の長男・青空さん、13歳の次男・昊空（そら）さん、7歳の三男・幸空さんを育てており、昨年8月には次女の夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した。収録直前、夢