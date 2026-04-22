湯河原温泉旅館協同組合は、「湯河原温泉スマイルクーポン」を4月21日から27日まで配布する。同組合加盟の宿泊施設で、現地決済の場合に使える宿泊券10,000円分を7,000円で販売する。また購入1枚ごとに町内商店で使える地域商品券1,000円分を1枚付ける。利用期間は10月18日まで。購入枚数は1人6枚まで、使用は1人1泊3枚までの利用が可能。宿泊予約経路は問わず、クーポン利用の場合は宿泊日前日までに宿へ伝える必要がある。そのほ