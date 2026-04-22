ホテル日航立川 東京のレストラン「All Day Dining 紗灯」では4月24日〜5月6日、「ゴールデンウィーク ステーキ食べ放題と世界のグルメブッフェ」を開催します。■サーロインステーキ・世界各国など25種類以上が登場期間中は、シェフが鉄板で丁寧に焼き上げるサーロインステーキや、世界各国の料理など25種類以上のメニューが楽しめるブッフェが登場。サーロインステーキはオーストラリア産で、ほど良い赤身肉で食べ応えがありなが