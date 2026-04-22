【13日間限定】GWは“ステーキ食べ放題”で決まり！　ホテル日航立川 東京「ゴールデンウィーク ステーキ食べ放題と世界のグルメブッフェ」開催

ホテル日航立川 東京のレストラン「All Day Dining 紗灯」では4月24日〜5月6日、「ゴールデンウィーク ステーキ食べ放題と世界のグルメブッフェ」を開催します。

■サーロインステーキ・世界各国など25種類以上が登場

期間中は、シェフが鉄板で丁寧に焼き上げるサーロインステーキや、世界各国の料理など25種類以上のメニューが楽しめるブッフェが登場。

サーロインステーキはオーストラリア産で、ほど良い赤身肉で食べ応えがありながらも、脂のしつこさがないのが特徴となっています。

世界各国のグルメには、赤ワイン仕立ての自家製デミグラスソースで楽しむ「ジャンボオムレツの牛肉の赤ワイン煮込みソース」や、チキンとアサリの旨味が溶け込んだ「チキンとアサリのパエリア」、柔らかくなるまでじっくりと煮込んだ豚肉をバーベキューソースで和えた「プルドポークのミニバーガー」などを揃えます。

デザートには、杏仁豆腐や苺のムースなどを用意しています。

また、同期間の宿泊を対象に、夕食に同ブッフェ、朝食には40種類以上の和洋ブッフェが付いた2食付き宿泊プランも提供します。

■開催概要

「ゴールデンウィーク ステーキ食べ放題と世界のグルメブッフェ」

開催期間：2026年4月24日〜5月6日 ※4月24日はディナータイムのみ

提供時間：ランチ・ディナーともに2部制 各90分（ラストオーダーは各回15分前）、＜ランチ＞1部 11:30〜13:00、2部 13:30〜15:00、＜ディナー＞1部 17:30〜19:00、2部 19:30〜21:00

提供店舗：ホテル日航立川 東京 レストラン「All Day Dining 紗灯」（1階）

料金：大人 6,800円、小学生 3,700円、幼児（4歳以上）1,600円、3歳以下は無料

詳細ページ：

https://hotelnikko-tachikawatokyo.jp/restaurant/plan/steak_worldbuffet2026/

◇提供メニュー

＜ライブキッチン＞

オーストラリア産サーロインステーキ、スパゲティ カルボナーラ

＜冷製料理＞

カポナータ、蒸し鶏と干しエビのヤムウンセン、ブロッコリーのミモザ風サラダ、チョップドサラダ、キャベツとトウモロコシのコールスローサラダ、タラモサラダ

＜温製料理＞

シーフードグリーンカレー、小籠包、海老とイカのチリソース、ジャンボオムレツの牛肉の赤ワイン煮込みソース、米沢牛とマッシュポテトのムサカ風グラタン、白身魚の香草パン粉焼き トマトとバジルのソース、チキンとアサリのパエリア、フィッシュ＆チップス タルタル添え、ムール・ナチュール、プルドポークのミニバーガー

＜デザート＞

抹茶のわらび餅、杏仁豆腐、ティラミス、アップルパイ、苺のムースほか

■宿泊プラン概要

予約期間：2026年5月5日まで

宿泊期間：2026年4月24日〜5月6日

対象客室：モデレートダブル、ハリウッドツイン、モデレートツイン、デラックスツイン

料金：ハリウッドツイン2名1室 1名様 1万8,500円〜

（フォルサ）