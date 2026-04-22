全日本空輸（ANA）は、宿泊も移動も2倍マイルキャンペーンを6月1日から7月15日まで実施する。対象加盟店のサービス利用で通常の2倍のマイルを付与する。2倍分の上限を1,000マイルに設定し、宿泊と移動の両カテゴリで条件達成した会員には500マイルを追加で付与する。宿泊カテゴリは東急ホテルズ、西鉄ホテルズ、ホテルモントレグループ、KOKO HOTELS、フィーノホテルズなどを対象にする。移動カテゴリはニッポンレンタカー、トヨタ