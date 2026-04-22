JR東日本によりますと、中央線の快速電車は、22日午前10時20分ごろに発生した西八王子駅構内での人身事故のため、東京と高尾の間の上下線で運転を見合わせています。また、中央線の特急「あずさ」「かいじ」「富士回遊」の一部列車も運転を見合わせています。運転再開は、いずれも午前11時半ごろを見込んでいるということです。