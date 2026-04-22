小説『アラフォー賢者の異世界生活日記』のテレビアニメ化が決定した。制作スタジオは「YANCHESTER」が担当する。【画像】公開された『アラフォー賢者』原作イラストアニメ化発表にあわせて、ティザービジュアルも公開。ゲーム中のとある事故により異世界に転生した無職の“アラフォー”、本作の主人公・『ゼロス・マーリン』が不敵な笑みを浮かべたビジュアルになっている。■スタッフ情報原作：寿安清（MFブックス『アラフォ