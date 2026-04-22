ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が21日までにインスタグラムを更新。愛犬とのショットをアップした。瀧山アナは「お仕事前に友達と一緒にお散歩平和」とコメントし、愛犬を抱いたショットを披露した。瀧山アナは白いシャツにマイクロミニスカート姿。厚底スニーカーでスラリとした美脚を引き立てている。この投稿にフォロワーからは「脚が長くて綺麗です」「見えそう」「めちゃめちゃ可愛い」とコメントが寄せられている。