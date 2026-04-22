トレンド感と使いやすさを兼ね備えた「キャンメイク」から、この春も見逃せない新作が登場♡むにゅっと質感で人気のハイライターに新色が加わるほか、ネイルやフレグランスもラインナップ。透明感あふれるツヤ肌から、指先・香りまでトータルで楽しめるアイテムが揃い、毎日のメイクがもっと楽しくなる予感です♪ 透明感を仕込む新色ハイライター 「キャンメイク むにゅっとハイライター」