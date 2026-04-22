キャンメイク新色登場♡むにゅっとハイライター＆春ネイルで透明感アップ

トレンド感と使いやすさを兼ね備えた「キャンメイク」から、この春も見逃せない新作が登場♡むにゅっと質感で人気のハイライターに新色が加わるほか、ネイルやフレグランスもラインナップ。透明感あふれるツヤ肌から、指先・香りまでトータルで楽しめるアイテムが揃い、毎日のメイクがもっと楽しくなる予感です♪

透明感を仕込む新色ハイライター

「キャンメイク むにゅっとハイライター」から、先行新色1色が登場。価格は638円（税込）、カラーは全5色（既存4色＋新色1色）展開です。

新色＜05 アメジストブルーム＞は、白みを帯びた上品なパープルカラー。シルバーやブルー、レッドの偏光パールが繊細に輝き、肌に透明感をプラスしてくれます。

“むにゅっ”とした生レア質感で肌に密着し、内側からにじむようなうるっとしたツヤを演出。

水・汗・皮脂にも強く、長時間美しい仕上がりをキープします。7種の美容保湿成分配合で、しっとり感も続くのが嬉しいポイントです。

＆beのリップライナーで叶える旬顔♡ツヤ唇＆夏のひんやりUV新作登場

指先まで可愛い限定ネイルカラー

N124

N125

N126

「キャンメイク カラフルネイルズ」からは、限定3色が登場。各396円（税込）で、春らしいパステルカラーが魅力です。

＜N124 スウィートピークォーツ＞（可憐なピンク）、＜N125 キンモクセイルチル＞（使いやすいベージュ）、＜N126 アジサイトパーズ＞（儚げブルー）の3色展開。

それぞれハイライターとのリンクカラーになっており、頬と指先のカラーを揃えることで統一感のあるメイクが完成♡

繊細なパールがきらめき、2度塗りでツヤ感たっぷりの仕上がりに。速乾タイプでセルフネイル初心者にも使いやすい仕様です。

甘くやさしい香りの新フレグランス

「メイクミーハッピー オードトワレ」からは新香調＜Peach Blanc（ピーチブラン）＞が登場。価格は770円（税込）です。

ロールオンタイプで使いやすく、ポーチに入れて持ち運びしやすいコンパクトサイズ。

TOPはピーチ、MIDDLEはピーチブロッサムやローズ、LASTはミルクとムスクが重なり、やさしく甘い香りに仕上がっています。

全11種の香り展開の中でも、デイリー使いしやすい柔らかな甘さが魅力で、気分をふんわり上げてくれる一本です♪

春メイクをトータルで楽しんで♡

今回のキャンメイク新作は、ツヤ肌・ネイル・香りまでトータルで楽しめるラインナップ。

ハイライターの透明感、ネイルのきらめき、そしてやさしい香りが重なり、日常にさりげない華やかさをプラスしてくれます。

手に取りやすい価格も魅力なので、気になるアイテムからぜひ取り入れて、春らしい軽やかな美しさを楽しんでみてくださいね♡