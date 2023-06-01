東京都は、新宿区内の小学校で「はしか」の集団発生があったと21日発表しました。児童・教職員のあわせて18人が「はしか」と診断されていますが、いずれも海外への渡航歴はないということです。東京都によりますと、新宿区内の小学校で「はしか」の集団発生があり、10代の児童と40代の教職員のあわせて18人の感染が確認されました。18人はいずれも、直近での海外渡航歴はないということです。集団発生のあった小学校では現在、学年