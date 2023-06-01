【anemoi】 4月24日 発売予定 価格： 10,780円（初回限定版） 7,700円（DL版） ビジュアルアーツのゲームブランド・Keyが手掛けるPC用恋愛アドベンチャー「anemoi（アネモイ）」が4月24日に発売される。「Kanon」、「AIR」、「CLANNAD」と数々の名作を生み出してきたKeyのフルプライス新作としては、2018年リリースの「Summer Pockets」以来