21日午前、大分県の日出生台演習場で陸上自衛隊西部方面戦車隊が「10式戦車」3両で実弾射撃訓練を行っていたところ、そのうち1両で砲弾が破裂。搭乗していた4人のうち3人が死亡、1人が重傷を負うという深刻な事態になりました。 【写真を見る】なぜ10式戦車で暴発事故は起きたのか？ 元陸将が指摘する「障害物」「強度不足」の懸念過去に類似事例も 10式戦車とはどのような戦車なのか。そして今回の事故はなぜ起きたのか。陸上