21日午前、大分県の日出生台演習場で起きた戦車の砲弾破裂事故を受け、県は情報連絡室を設置し、情報収集にあたっています。 【写真を見る】陸自戦車の砲弾破裂事故佐藤大分県知事「住民にしっかり説明を」再発防止と安全確保を要望 去年も訓練中に落雷で2人死亡 21日午前8時半頃、日出生台演習場で10式戦車の射撃訓練中に、砲弾が破裂する事故が発生しました。この事故により自衛隊員3人が亡くなり、1人が負傷しています。