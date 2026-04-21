牛丼チェーン店「すき家」は、28日午前9時より「スパイシーキーマカレー丼」を販売する。【画像】食欲をかき立てる…今年も「スパイシーキーマカレ―丼」の時期にスパイシーな味わいがこれからの暑くなる時期にぴったりの「スパイシーキーマカレー丼」が、今年もすき家に登場。「スパイシーキーマカレー丼」は、ごはんに具沢山なキーマカレーやレタスをのせ、おんたまを添えた商品となっている。キーマカレーは、鶏と豚の合