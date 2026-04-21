福山雅治が9月9日、前作『AKIRA』から5年9ヶ月ぶり通算13枚目のオリジナルアルバムをリリースすることが発表となった。この発表にともなって最新の撮り下ろしティザーヴィジュアルも同時公開された。アルバム収録楽曲は、幅広い世代でヒットを記録した「想望」(映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』主題歌)、B’zの稲葉浩志をゲストに迎えて大きな話題を呼んだ「木星 feat. 稲葉浩志」(『映画ラストマン -FIRST LOVE-』