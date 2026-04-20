JR東日本によりますと、地震の影響で全線で運転を見合わせていた東北新幹線は午後9時頃、運転を再開しました。ただ、運転再開後も仙台駅と新青森駅の間では速度を落として運転するため、最終列車まで大幅な遅れや運休が発生するとしています。