大分県日田市でおよそ2万本のシャクナゲが見頃を迎えていて、訪れた人たちを和ませています。 【写真を見る】「山の緑とマッチ」シャクナゲ2万本見ごろ大分・日田市 標高500メートルから600メートルにある日田市大山町の大山シャクナゲ園では、6万5000平方メートルの敷地におよそ100種類2万本のシャクナゲが植えられています。 代表の江田一美さんが多くの人に綺麗な花を楽しんでもらおうと、およそ20年前