HYDEがオーストリアのウィーンにて開催する＜HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL＞追加公演の模様が、日本時間5月26日(火)2:30よりライブ・ビューイング(生中継)、同日19:00よりディレイ・ビューイング(収録上映)されることが決定した。また、ライヴ配信の実施も決定しており、その詳細は後日改めて発表される。2026年1月から4月にかけて全国12都市15公演を巡ったオーケストラツアー＜HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL＞は、ロックな