メ～テレ（名古屋テレビ） アメリカとイランによる一時停戦の期限があすに迫る中、依然として駆け引きが続いています。先行きが見通せない情勢に、愛知県の運送業界も疲弊しています。 多くの燃料を使う大型トラック。乗用車に比べて燃費も悪く、頻繁な給油が必要だといいます。愛知県トラック協会によりますと、2月末から現在にかけて、多くの事業者が１リットルあたり20円から40円の大幅な燃料価格の上昇に直面し