◆メズム東京の新しいセミランチビュッフェがおいしすぎる！手の込んだフレンチ前菜に極上のコンソメ、美しいスイーツも好きなだけメズム東京の「シェフズ・シアター」では、2026年4月から新スタイルの「トレトゥール・セミランチブッフェ」をスタート。そこで、ビュッフェ専門YouTubeのモチ子さんとともに詳細をレポート。メイン料理はメニューから好きな一皿を。シェフが手間を惜しまず仕上げたフレンチ前菜や、焼きたてパン、ス