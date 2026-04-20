◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2026年4月19日デンバー）ドジャースは19日（日本時間20日）、ロッキーズと対戦したが、8回にファンが乱入するハプニングが起きた。ドジャースが2点を追う8回に攻撃中だった。2死一塁から金慧成（キム・ヘソン）が打席に入ったが、ファンが外野に乱入して試合は一時中断となった。乱入したファンは中堅から左翼まで、スマートフォンを片手にダッシュ。左翼を守るモニアクの近くで警