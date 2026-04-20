今年3月にカンボジアの詐欺拠点で押収された日本の警察官の警察手帳。海外通販で入手できる粗悪レプリカと思われる海外を拠点として活動する国際的な特殊詐欺グループ。そこで詐欺をはたらく犯罪者たちの日常生活、福利厚生（!?）、そして試される人間力とは？ジャーナリストの安田峰俊さんがリポートします！【写真】ボロ儲けした台湾人グループから押収された高級車ほか＊＊＊【すべてがクレイジー！詐欺拠点の日常】今