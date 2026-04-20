◇セ・リーグDeNA2―0広島（2026年4月19日マツダ）27年ぶりとなる広島戦の8連勝に救援陣も大きく貢献した。DeNAの3番手・レイノルズが8回を3者凡退に抑え、リーグトップの7ホールド目。この日が28歳の誕生日で、ファンからはバースデーソングで祝われ「生まれた日にいい投球をしてチームが勝てた。特別な思い出になった」と喜んだ。9回は守護神・山崎が無失点で今季5セーブ目、通算237セーブとし「チームの連勝を続け