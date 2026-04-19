特集は、4月から自転車への導入が始まった「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符制度」についてです。これまで16歳以上の自転車利用者が交通違反で検挙された際は「赤切符」と呼ばれる用紙が交付され、刑事手続きに移行。起訴されて有罪となった場合には前科が付くケースもありました。しかし、今回の道路交通法の改正により、違反で検挙された際には「青切符」が交付され、最大1万2000円の「反則金」を納めれば、刑事手続