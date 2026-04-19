特集は、4月から自転車への導入が始まった「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符制度」についてです。



これまで16歳以上の自転車利用者が交通違反で検挙された際は「赤切符」と呼ばれる用紙が交付され、刑事手続きに移行。起訴されて有罪となった場合には前科が付くケースもありました。



しかし、今回の道路交通法の改正により、違反で検挙された際には「青切符」が交付され、最大1万2000円の「反則金」を納めれば、刑事手続きが行われないこととなりました。

自転車を利用する際は改めてどういったことに気を付ければよいのか取材しました。

違反項目は全113個！自転車にも導入された「青切符」

華やかな桜がまちを彩る春…



【自転車の利用者】

「あたたかくなってきているので厚着しなくてもいい。爽やかな風を感じられる」



サイクリングも楽しめる季節となりましたが、この日行われたのが…



【司会】

「携帯電話を取り出しました、操作しています」



【警察官】

「これは『ながら運転』になります」



ガールズ競輪の選手による自転車の交通違反行為のデモンストレーションです。



【日本競輪選手会新潟支部 加瀬加奈子選手】

「（運転中）私は食べることがあります。それはダメですか？」



【警察】

「なるべくしないでいただきたい」



道路交通法改正により2026年度から自転車への導入が始まった「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符」。



交通違反をした利用者に警察官が指導・警告を行った上で「青切符」が交付され、最大1万2000円の反則金を支払うという制度です。



【自転車の利用者】

「（違反項目が）110何個もあるみたいなことは言っていたが、細かいのは分からないと思ったりする」



違反となる行為は信号無視や一時不停止、夜間の無灯火運転などを含め全113項目となっています。

事故につながりかねない場面も…街でも違反行為を確認

実際に街でも…



【記者】

「あちらの男性帽子で隠れていますが、イヤホン付けていますね」



イヤホンを装着し周囲の音が聞こえない状態で運転した場合は、反則金5000円の対象に。



【記者】

「あの方たち、2人並んで歩道を走っていますね」



反則金3000円となる「並走運転」をする人たちも。



【記者】

「右側（通行）逆走だ。停止線もはみ出て停止していますね」



さらに…



【記者】

「危ない！」



一歩間違えれば事故につながりかねない場面も見られました。

「青切符」導入の背景には切実な事情が

自転車利用の正しいルールを認識してもらうことにも繋がる青切符制度。導入の背景には切実な事情がありました。



【新潟県警・佐藤敬警視】

「自転車の違反の検挙が増えている。自転車を取り巻く交通情勢が非常に厳しくなっていることを背景に青切符の制度が導入されました」

減らない自転車の交通違反…警察の手続きの負担も増加

こちらは全国における自転車の交通違反の検挙数です。



2023年には警察が取り締まりを強化したこともあり検挙数が急増。翌年は5万件を超えるなど、増加の一途を辿っています。



そのような中、これまで行われていた「赤切符」を用いた刑事手続きによる処理は、取締り時の書類作成などでの負担が大きく、また送検されても不起訴となる場合も多いことから、実態として違反者への責任追及が不十分と指摘されていました。



そこで、比較的迅速な処理が可能で「反則金の支払い」という実行性のある責任追及もできる「青切符」制度の導入に至ったのです。

課題は「高校生への周知不足」

【自転車を利用する高校生】しかし課題も残っています。



【高校1年生】

「毎日通学は自転車です」



16歳以上で制度の対象となる「高校生」への周知不足です。



【自転車を利用する高校生】

「一部自転車用の通路があるじゃないですか。あそこの歩道は通っちゃだめなのか」



「一時停止をちゃんとしなくて、他の人とぶつかりそうになったりしたこともありました」



県警は県内の高校と連携し講習会を開くなど、交通ルールの徹底を積極的に呼びかけ、制度の認知に努めたいとしています。



【高校生】

「お金（反則金）を取られてしまうから、気を付けようという考え方が広まるんじゃないか」



「一時停止の大切さとかは分かったので、これからさらに気を引き締めていきたい」



【新潟県警・交通総合対策室・桜井智晃室長】

「交通ルールを周知して交通事故を減らしたい目的で導入された制度なので、ご自身の安全を守るために交通ルールをしっかり確認して安全に利用していただきたい」

違反の代表的な例は？青切符 即時交付の悪質なケースも

【テレビ新潟・西辻未侑アナウンサー】

「違反行為は全部113項目もあるということでしたが、青切符で反則金を支払うことになる代表的な例はどういったものなのでしょうか。



【テレビ新潟・長谷川サラ記者】

「前提として警察は自転車の交通違反を確認すると、まず現場での『指導・警告』を行います。それでも違反を続けた場合や警察官の制止を振り切った場合などに青切符が交付され、反則金の支払いが命じられることになる形です」



「その上で違反行為の例となるのが、一時停止標識がある道路で止まらなかった場合、反則金が5000円。

また雨の日によく見られる『傘さし運転』も5000円となります」



「ですが『信号無視』や、携帯電話で通話しながら走行するなどの『ながらスマホ』は悪質で危険な行為のため、青切符が即時交付されることになります」



「一方、歩行者や通行車両への『あおり運転』で事故を起こした場合や『酒気帯び運転』をした場合は青切符ではなくこれまで通り赤切符、つまり刑事手続きがとられることになります。

道に設置されている標識の確認や正しい交通ルールを理解し、自転車事故を起こさないという意識が重要です」