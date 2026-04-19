タレントの神部美咲が19日、自身のインスタグラムを更新。この日、中山競馬場で行われた皐月賞(GI)で万馬券が的中したことを報告した。 【写真】ミニワンピで笑顔の的中 「皐月賞神ギャン生配信中に万馬券的中！！！」と投稿。「◎○▲の3連複！完璧すぎる予想ができた笑」と記し、ミニワンピ姿と的中馬券が入った写真を掲載。「最後にロブチェン松山騎手陣営の皆様おめでとうございます」と勝った陣営を祝福し