「大体、混みすぎていてホームに上がれないんですよ。しかも到着した車両が『満員で乗れません』と言いながら出発してしまうんです。駅員も運転手もいない自動システムだから、乗客はしょぼんと次を待つしかないんで、困ります」こう語るのは、東京都日暮里・舎人（とねり）ライナーの利用者だ。今年の3月30日に18周年を迎えた同路線は、東京の日暮里駅と足立区北部の舎人地域を結ぶ全長9.7kmの案内軌条式鉄道。国土交通省が毎秋に