【写真】Snow Man『SAVE YOUR HEART MAGAZINE』（8人分） Snow Manの公式Xで、『SAVE YOUR HEART MAGAZINE』として、ソロビジュアルと楽曲にちなんだQ＆Aが連日公開。 岩本照から深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、宮舘涼太、佐久間大介までの8人分が出揃い、注目を集めている。 ■「SAVE YOUR HEART」ソロビジュアルで多彩な着こなし披露 公開されたソロビジュアルでは、メンバーごとの魅力