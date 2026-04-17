女優小芝風花が16日、自身のインスタグラムお更新。29歳の誕生日を迎えたこととを報告した。髪をハイトーンに染めた小芝は、手で「2」と「9」を作って笑顔を浮かべる自身の写真をアップ。「29歳になりました」と切り出し「20代ラストイヤー。今年の課題は、改めて自分と向き合うことそして、いつも応援してくださる皆さまに、日々の感謝を伝えること実はそのために色々練っているのです」とつづった。続けて「ふふふ。来年の今