【その他の画像・動画等を元記事で観る】 新時代の電子音楽を再定義するイベント『電 -DEN- vol.2』が開催決定。6月10日に東京・下北沢SPREADで行われる。 イベントには、いむ電波.wav、平田楓、Plan2＋が出演。チケットは現在、販売中だ。 ■出演アーティストプロフィール ◇いむ電波.wav いむ電波.wavは、ルカ・pai・ikidawの3人が運営するアート・コレクティブ。アバター“いむ”の開発・拡張