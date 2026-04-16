新時代の電子音楽を再定義するイベント『電 -DEN- vol.2』開催決定！いむ電波.wav、平田楓、Plan2+が出演

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新時代の電子音楽を再定義するイベント『電 -DEN- vol.2』が開催決定。6月10日に東京・下北沢SPREADで行われる。

イベントには、いむ電波.wav、平田楓、Plan2＋が出演。チケットは現在、販売中だ。

■出演アーティストプロフィール

◇いむ電波.wav

いむ電波.wavは、ルカ・pai・ikidawの3人が運営するアート・コレクティブ。アバター“いむ”の開発・拡張・再構築をテーマに、音楽・グラフィック・映像などの制作物を“電波的に”散布していく実験的プロジェクト。

◇平田楓

2002年生まれのシンガーソングライター。高校の軽音学部でドラム兼コンポーザーを担当したのち、2022年にソロとしての初シングル『by my side suicide』をリリース。2025年にはエレクトロニックなサウンドと繊細な心の動きを描いたアルバム『いつか愛になってゆく』を発表。2026年に宇都宮がプロジェクトに加入し、現在はユニットとして活動している。

◇Plan2+

Plan2＋（読み:プラントプラス）は、世の中ヨナカとsuzxaによる音楽ユニット。ベースミュージックを軸に、アンビエントやポップなど様々なジャンルを自由に浮遊しながら、既存の枠に収まらない独自のサウンドスケープを描き出している。

その音楽は、植物を連想させる有機的なサウンドメイクが特徴で、繊細に重なり合う音の一つひとつが自然の息づかいのように響く。そして、その世界観をしっかりと支えるのが、まるで肥料のように楽曲全体を下支えする重厚な低音。柔らかさと力強さが共存する音像は、リスナーの感覚に深く根を張り、静かに広がっていく。

■イベント情報

『電 -DEN- vol.2』

06/10（水）東京・下北沢SPREAD

出演アーティスト：いむ電波.wav / 平田楓 / Plan2＋ （順不同）

■関連リンク

チケットはこちらから

https://livepocket.jp/e/den_vol2

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