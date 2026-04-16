インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、車両運行管理事業や運転代行事業などを行うトランスアクト（同港区）と共同で「役員運転手に向いていそうな芸能人」について調査を実施。その結果を公開しました。【画像】4位は《何かあっても頼れる》芸能人？TOP10を見る！調査は2026年3月23日から同月31日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。3位は、タレ