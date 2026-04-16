インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、車両運行管理事業や運転代行事業などを行うトランスアクト（同港区）と共同で「役員運転手に向いていそうな芸能人」について調査を実施。その結果を公開しました。

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調査は2026年3月23日から同月31日、全国の男女を対象にインターネットで行われました。計1000人から有効回答を得ています。

3位は、タレントの所ジョージさんで、41票でした。回答者からは「車に詳しく、会話が弾みそう」（60代男性）、「気分を上げてくれそう」（40代女性）といった声が寄せられたとのことです。

2位は、タレントのタモリさんで、46票でした。「話が面白そうだし、聞き上手そう」（50代男性）、「役員が気に入りそうなうんちく話をたくさん持っていそう」（40代男性）といったコメントがあったということです。

そして1位は、俳優の木村拓哉さんで、48票でした。木村さんが、主演した2025年公開の映画「TOKYOタクシー」（山田洋次監督）で、タクシーの運転手を演じたイメージが強いようで、投票した人から「タクシー（運転手）を演じていて様になっていたので」（40代男性）、「運転がうまく、口が堅そうなため」（30代男性）などの回答が集まったとのことです。