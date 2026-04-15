国土交通省航空局が14日、モバイルバッテリーの機内持ち込みについて新たなルールを追加した。新ルールの適用は4月24日からとなる。 追加されたルールは「機内持ち込みのモバイルバッテリーは、ワット時定格量160Wh以下で、2個まで」「機内で、機内電源からモバイルバッテリーへの充電禁止」「機内で、モバイルバッテリーからほかの電子機器への充電禁止」の3点だ。 持ち込みについ