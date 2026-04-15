「ゲルニカ」を超拡大してじっくり鑑賞できる「Guernica Gigapíxel」、可視光線・紫外線・赤外線・X線と複数の撮影技術で比較することで修復歴などを確認可能

「ゲルニカ」を超拡大してじっくり鑑賞できる「Guernica Gigapíxel」、可視光線・紫外線・赤外線・X線と複数の撮影技術で比較することで修復歴などを確認可能