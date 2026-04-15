イオンエンターテイメントは、神奈川県海老名市の「イオンシネマ海老名」について、5月17日をもって営業を終了すると発表した。1993年4月に開業した日本初のシネマコンプレックスで、母店であるイオン海老名店の休業に伴う営業終了となる。また、クロージングイベントとして「スター・ウォーズ」シリーズ全11作品を上映する。 イオンシネマ海老名は、旧称「ワーナー・マイカル・シ