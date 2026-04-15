お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太が、15日放送の日本テレビ系『DayDay.』（月〜金前9：00）を前日の“予告通り”休演。“代役”の東野幸治が冒頭から“東野節”で笑いを誘った。【写真】「だれ？」「イケおじ！」 山里亮太、メガネなしの近影番組冒頭、秋田・男鹿水族館の動物の映像を背景に、MCの武田真一アナが「きょうは山ちゃんがお休みで、東野さんに来ていただきました」と“代役”の東野幸治を紹介。東野