独自のスタイルを貫き、ジャパンカルチャーを牽引する新解釈アイドルグループとして人気を博している「原因は自分にある。」。今回は、そんな彼らの根源にあるエンターテインメントについて深掘り。メンバーの小泉光咲、武藤潤、吉澤要人の3名に登場し偏愛っぷりを語ってもらった。――今回は、皆さんにエンタメについてお伺いできればと思っています。まずは、ずっと好きなエンタメ作品、もしくはジャンルはありますか？吉澤「僕