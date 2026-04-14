第34回橋田賞を受賞したフジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)の西村陽次郎チーフプロデューサーが、喜びのコメントを寄せた。『ザ・ノンフィクション』1995年にスタートし、昨年10月に放送30周年を迎えた同番組。昨年10月から、放送30周年記念特別企画として、歴代の傑作・話題作の、その後を追う特別企画を5週連続で放送した。そのラインナップは、日本では許されていない