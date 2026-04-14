東映ビデオは、仮面ライダー55周年と、「UHDBlu-rayCOLLECTION＆Blu-rayCOLLECTION」の発売を記念して、『仮面ライダー』TVシリーズ4Kリマスター版を4月28日・29日の2夜連続で特別放送・配信する。放送するのは、1号・2号ダブルライダー初の共演となった第40話・第41話で、放送は「TOKYO MX」、配信は「東映特撮YouTubeOfficial」にて実施。また、既発売の「仮面ライダー4KリマスターBOX」の単巻UHDBlu-rayと単巻Blu-rayを7月8日よ