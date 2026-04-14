アメリカの首都ワシントンで鹿児島県の特産品や観光地をPRするイベントが開かれました。【映像】鹿児島県の食を堪能する人ら鹿児島県の食や観光の魅力をPRしインバウンド需要を増進しようと、ワシントンで13日に開かれたイベントには日米の政府関係者らおよそ300人が参加しました。鹿児島県は、2024年度の農林水産物の輸出額およそ470億円のうち、アメリカがその半分を占めています。会場では県産の和牛やブリを使ったフレ