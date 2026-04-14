消費者物価指数（CPI）（確報値）（3月）15:00 結果-0.6% 予想-0.6%前回-0.6%（前月比) 結果0.6% 予想0.6%前回0.6%（前年比) 結果-0.6% 予想-0.6%前回-0.6%（除く住宅ローン・前月比) 結果1.6% 予想1.6%前回1.6%（除く住宅ローン・前年比)