京都府南丹市で4月13日に見つかった子どもとみられる遺体は、靴を履いていなかったものの、靴下は履いていたことが警察への取材で分かりました。

【写真を見る】【中継】京都・南丹市で見つかった子どもとみられる遺体 靴は履いておらず靴下着用 警察が司法解剖進め死因などを調べるとともに身元の確認急ぐ 付近について近隣住民「ふだん誰も行かない」

13日夕方、南丹市園部町にある山林で仰向けで倒れている子どもとみられる遺体が見つかりました。

14日は午前8時半頃から、警察車両や関係者が現場に入って、捜索活動を行っています。

警察によりますと、遺体の年齢や性別は分かっていませんが、死後、相当な期間がたっているということです。

南丹市では、園部小学校に通う11歳の安達結希さんが3月23日から行方が分からなくなっています。

遺体は学校から南西に約2km離れた山林で見つかり、濃い紺色のフリースにベージュ色の長ズボンを着用していて、安達さんが行方不明になったときに着ていたとされる服装と似ているということです。

また、12日、別の山で安達さんのものとみられる靴が見つかっていましたが、13日に見つかった遺体は靴を履いていなかったものの、靴下は履いていたということです。

（近隣住民）「（Qふだん人は入らない?）誰も行かない。山の仕事していて、田んぼ作っている人が入るくらい」

市の教育委員会によりますと、児童らへの影響を考えて安達さんが通う小学校を14日、臨時休校にしたということです。

警察は午前中から司法解剖を進めていて、死因などを調べるとともに身元の確認を急いでいます。