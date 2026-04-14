シンガポールで食べた主な料理一覧。全体的に茶色いが、シンガポールは基本的になにを食べてもおいしい。連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第168話「限りなく境界に近い科学」――今回のコラムのタイトルは、村上龍氏のデビュー作『限りなく透明に近いブルー』へのオマージュである。ちなみに先に補足しておくと、内容的なオマージュはまったくない。新型コロナウイルスの「震源地」を探る――これが、これからの私