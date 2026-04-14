ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が１３日、縁深い愛媛県松山市で開催される１４日・ＤｅＮＡ戦へ、「いい勝ち試合を見せたい」と必勝を誓った。選手時代は自主トレを行い、礎を築いた思い出の場所。「現役時代から大変お世話になった。自分を大きく育ててくれたところ」と語っており、まさに“ブンブン丸”発祥の地だ。１軍監督就任後の昨年１１月には坊っちゃんスタジアムで秋季キャンプを実施し、チーム力の底上げを図った。