中国メディアの新浪熱点によると、安徽省合肥市内のガソリンスタンドで11日、黒い乗用車の運転手が、給油が終わった後にガソリン料金632元（約1万4536円）を払わずに逃走した。店員が車を追いかけたが逃げられたため警察に通報した。踏み倒された632元を店員が肩代わりした。4日分の給料に相当するという。中国メディアの観察者によると、合肥の警察当局は12日、ガソリン料金を払わずに逃走した省外の21歳の男を法に基づき拘束した