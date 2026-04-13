2021年4月に結成したお笑いコンビ「共犯者」の洋平さんが亡くなったことがわかりました。26歳でした。【映像】生前の洋平さんや亡くなる当日に更新されたX所属事務所は13日に公式サイトを更新し、「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日金曜日、急逝いたしました。原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものとうかがっております」とコメントを発表。洋平さんは亡