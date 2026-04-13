現職市長と前の副市長の一騎打ちとなった黒部市長選挙はきのう投票が行われ、新人の上坂展弘さんが初当選を果たしました。「バンザイバンザイバンザイ」初当選上坂展弘さん「希望を持てる黒部市にすると訴えてみなさんと対話をしてきた」「みなさんと一緒に新しい黒部を作っていきますので、よろしくお願いします」上坂展弘さんは６４歳、黒部市の前の副市長です。現職市長との一騎打ちで１万２０００票近くを集め、現職に４